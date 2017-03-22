أخبار الأهلي اليوم.. أزمة نارية بين رئيس الأهلي وحسام البدري

الشعلالي يشعل نار الفتنة بين طاهر والبدري

أشعل مخطط الأحمال التونسي أنيس الشعلالي نار الفتنة بين محمود طاهر رئيس النادي الأهلي وحسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويرغب طاهر في التخلص من الشعلالي ، بينما يتمسك حسام البدري بتواجده خاصة وأنه من طلب التعاقد معه بعد توليه تدريب الفريق الأحمر.

وكشف مصدر مقرب داخل النادي بأن طاهر يرغب في رحيل الشعلالي في ظل الإصابات الكثيرة التي يتعرض لها اللاعبون في الفترة الأخيرة ، فيما يرغب البدري بالإبقاء عليه.

ويرفض حسام البدري رحيل التونسي مؤكدا على أنه ليس المتسبب في الإصابات التي تعرض لها لاعبو الأهلي وأنها قضاء وقدر.