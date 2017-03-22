أخبار الزمالك اليوم.. حلمي يدرس توقيع غرامة مالية على الشناوي

عقوبة مالية في انتظار الشناوي

يفكر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة محمد حلمي في توقيع غرامة مالية على حارس الفريق أحمد الشناوي بالرغم من تبرأته من التهرب مع الفريق إلى جنوب إفريقيا.

ولم يسافر الشناوي مع بعثة الفريق إلى نيجيريا لمواجهة رينجرز في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا ، حيث خرج رئيس الزمالك متوعدا اللاعب بتوقيع غرامة مالية في حال إثبات تهربه.

وبرأت التحقيقات التي أجرتها الشئون القانونية بالنادي الأبيض الحارس من التهرب مع الفريق ، حيث أشارت التحقيقات بأن اللاعب يعاني من إصابة في الوجه وهي التي حرمته من السفر.

ويدرس حلمي في توقيع الغرامة المالية على اللاعب لعدم قيامه بإخطار الجهاز الفني قبل المباراة بوقت كافي وهو ما أدى إلى حدوث نوعا من الارتباك لدى الجهاز الفني.