الأهلي يطالب “كاف” بمكافأة الصعود لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يطلب من كاف 380 ألف دولار

طالب الأهلي بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بمكافأة الصعود لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك بعدما تخطى عقبة بيدفيست.

ونجح الأهلي في العبور لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعدما فاز على بيدفيسيت الجنوب إفرءثس بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقام الأهلي بمخاطبة الاتحاد الإفريقي بالمكافأة المالية والتي تقدر ب380 ألف دولار ، كما استستفر عن مدى رفع المكافأة بعد تغيير نظام البطولة.

وستجرى قرعة دور المجموعات من البطولة الإفريقية خلال الأيام القليلة المقبلة ، وللتي ينتظرها الجهاز الفني للأهلي بفارغ الصبر في ظل رغبته في التتويج باللقب بعد غيابه عن القلعة الحمراء في السنوات الأخيرة.