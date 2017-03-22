نبيه يوضح السبب وراء استبعاد مهاجم الزمالك من ودية توجو

نبيه: اسبتعاد باسم مرسي لأسباب فنية

أوضح أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر السبب وراء استبعاد باسم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من معسكر الفراعنة المقبل.

ويدخل منتخب مصر في معسكر مغلق غدا الخميس وحتى ال28 من الشهر الجاري حيث يخوض خلاله مواجهة ودية أمام توجو.

وكان كوبر قد أعلن أول أمس قائمة تضم 25 لاعبا استدعاهام لهذا المعسكر حيث لم تشمل إسم مهاجم الزمالك.

وفي تصريحات تلفزيونية قال نبيه “استبعاد باسم مرسي فنيا وليس له أي علاقة بمشكلته السابقة معنا”.

وأضاف “قررنا ضم لاعبين جدد لهذا المستوى بعد مستواهم المميز مع فرقهم في الدوري ولمنحهم الفرصة التي يستحقون الحصول عليها”.