أخبار الأهلي اليوم.. مروان محسن: عازم على العودة سريعا للملاعب

مروان محسن: لدي العزيمة والإصرار على التعافي من الإصابة والعودة للملاعب

قال مراون محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه عازم على التعافي سريعا من إصابته والعودة للملاعب في أقرب وقت والمشاركة مع الأهلي.

وتعرض مهاجم الأهلي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام المغرب في الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا والتي أقيمت بالجابون وحل فيها الفراعنة في المركز الثاني.

وقال مروان في مداخلة هاتقية ببرنامج “الحريف” والذي يذاع عبر فضائية “دي إم سي” :”لدي العزيمة والإصرار على التعافي من الإصابة سريعا والعودة مرة أخرى للملاعب والمشاركة مع الأهلي”.

وأضاف “تخليت عن العكازين وأسير على البرنامج الذي وضعه لي الطبيب الألماني وسأعود إلى ألماني بعد شهر من أجل معرفة أخر تطورات العملية الجراحية”.

وأتم حديثه “أتمنى اللحاق مع المنتخب بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم ولدي العزيمة والإصرار على ذلك”.