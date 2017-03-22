حسن حمدي يكشف عن أفضل المدربين للأهلي في مسيرته

حسن حمدي: هيديكوتي وجوزيه أفضل من تولى تدريب الأهلي في مسيرتي

كشف حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق عن أفضل المدربين الذين تولوا تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال تواجده بالنادي.

وتوالى على الأهلي أكثر من مدرب خلال تولي حمدي رئاسة القلعة الحمراء وفي مقدمتهم البرتغالي مانويل جوزيه.

وقال حمدي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج “مع شوبير” وللذي يذاع عبر فضائية “صدى البلد” :”هيديكوتي ومانويل جوزيه أفضل من تولى تدريب الأهلي طوال مسيرتي”.

وأضاف “عملت مع هيديكوتي كمدير للكرة في عهد الفريق مرتجي ، أما جوزيه فكان مدربا رائعا وكان يعمل لصالح النادي وله مواقف كثيرة تدل على ذلك وأقربهم بيع فلافيو للشباب السعودي.