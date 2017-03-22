حسن حمدي: لا تعليق على مجلس محمود طاهر

حسن حمدي: لا تعليق على مجلس إدارة الأهلي في عهد محمود طاهر

قال حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق أنه يرفض التعليق على المجلس الحالي للقلعة الحمراء برئاسة محمود طاهر.

وتولى محمود طاهر رئاسة القلعة الحمراء منذ ما يقرب من ثلاث سنوات خلفا لحسن حمدي الذي ظل في الأهلي لمدة ما يقرب من 50 عام.

وقال حمدي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج “مع شوبير” والذي يذاع عبر فضائية “صدى البلد” :”لا تعليق على مجلس إدارة الأهلي الحالي برئاسة محمود طاهر ولا على أدائه فالنادي الأهلي علمنا ذلك”.

وأضاف “من المستحيل أن يتم التعليق على أداء مجلس إدارة للأهلي خلال فترة عمله ، ولكن هناك مدة له ويقوم الأعضاء بتقييم أداؤه ثم تختار المناسب أو التجديد في الانتخابات”.



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