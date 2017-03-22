حسن حمدي: مصر لعبت دورا حيويا في إزاحة حياتو من رئاسة الاتحاد الإفريقي

حسن حمدي: مصر لعبت دورا كبيرا في الإطاحة بعيسى حياتو

قال حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق أن مصر لعبت دورا كبيرا في إزاحة الكاميروني عيسى حياتو من رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” خلال الانتخابات الأخيرة.

وفشل حياتو في الحفاظ على كرسيه في رئاسة الكاف والذي استمر ل30 عام ، حيث فاز عليه المدغشقري أحمد أحمد في الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي.

وقال حمدي خلال تواجده ببرنامج “مع شوبير” والذي يذاع عبر فضائية “صدى البلد” :”مصر لعبت دورا كبيرا في الإزاحة بعيسى حياتو من منصبه”.

حسن حمدي: لا يمكن أن ننسى المجهود الكبير لحياتو طوال رئاسته

وأضاف “مصر أثبت قدرتها وإمكانيتها الكبيرة في إفريقيا ودورها البارز في القارة الإفريقية”.

وأتم حديثه “لا يمكن أن ننسى الدور الكبير الذي لعبه عيسى حياتو طوال مدة رئاسته للكاف ، ووالذي يأتي في مقدمته جعل 5 منتخبات إفريقية تشارك في كأس العالم”.