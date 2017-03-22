حسن حمدي: الخطيب الأبرز لرئاسة الأهلي مستقبلا وهذا موقفي من الانتخابات

حسن حمدي: الخطيب الأبرز لتولي رئاسة الأهلي واعتزلت العمل العام

أكد حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق على أن محمود الخطيب هو الأبرز لتولي رئاسة للقلعة الحمراء لما يملكه من إمكانيات وخبرات تؤهله لتولي هذا المنصب.

وقال حمدي خلال تواجده ببرنامج “مع شوبير” والذي يذتع عبر فضائية “صدى البلد” :”محمود الخطيب هو الأبرز لتولي رئاسة النادي الأهلي مستقبلا ، لما يملكه من خبرات كبيرة”.

وأضاف “بيبو نجح في اكتساب الخبرات الهائلة في الفترة الأخيرة وأعتقد بأنه مرشح قوي وهو الأبرز لتولي رئاسة القلعة الحمراء”.

وعن إمكانية خوضه الانتخابات قال “لن أخوض الانتخابات مرة أخرى واعتزلت العمل العام نهائيا وكل التوفيق لأي مجلس إدارة للأهلي”.