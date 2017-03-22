حسن حمدي يوضح أسباب اعتزاله كرة القدم في سن مبكر

حسن حمدي: الإصابة سبب اعتزال المبكر

كشف حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار اعتزال كرة القدم ، وإنهاء مشواره مع الكرة في سن مبكرة.

وأكد حسن حمدي في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية صدى البلد مع الإعلامي أحمد شوبير أن الإصابة هي سر اعتزاله المبكر.

حسن حمدي: إصابة في الظهر أجبرتني على الإعتزال في سن الـ28

وقال رئيس الأهلي السابق:” اعتزلت الكرة وأنهيت مشواري مع الكرة في سن الـ28 بسبب تعرض لإصابة في الظهر، كما أن تقدمي في عملي بمؤسسة الأهلي ساهم في اتخاذي القرار”.

وتابع:” اتجهت للعمل الإداري بسبب دراستي واتخذت قرار الاعتزال بنفسي دون أي ضعوطات من أحد”.