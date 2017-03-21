مدافع جديد على رادار الأهلي في الصيف

الأهلي يسابق الزمن لضم مدافع في الصيف

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن من أجل تلبة طلبات المدير الفني للفريق حسام البدري، وأبزرهما ضم مدافع جديد لتعزيز الخط الخلفي للمارد الأحمر.

ودخل إسم جديد في قائمة اهتمامات النادي الأهلي من أجل تعزيز خط الدفاع، وهو المدافع عمرو طارق لاعب نادي إنبي.

ودخل عمرو طارق مدافع إنبي بقوة في اهتمامات الأهلي من أجل ضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلةن بعد تألقه مع الفريق البترولي.

عمرو طارق على رادار الأهلي

ولفت عمرو طارق أنظار مسئولي الأهل يمن جديد عقب تألقه مع إنبي وانضمامه لقائمة منتخب مصر مؤخراً.

ويفضل الأهلي ضم اللاعب على الأسماء الأخرة، نظراً لصغر سنة بالإضافة لقدرته على اللعب في مركز الظهير الأيسى إلى جانب مركز المساك.



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