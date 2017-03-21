حقيقة عرض الـ10 مليون ريال من اتحاد جدة لضم نجم الأهلي

أنباء عن عرض من اتحاد جدة لضم أحمد فتحي بـ50 مليون جنيه

ترددت في الأونة الأخيرة أنباء عن رغبة نادي اتحاد جدة السعودي في التعاقد مع أحمد فتحي مدافع النادي الأهلي مقابل 10 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 50 مليون جنيه مصري.

ونفى مصدر مسئول في الأهلي لـ”أخبار الأهلي” وجود أي عرض من نادي اتحاد جدة من أجل ضم أحمد فتحي في نهاية الموسم.

وأكد المصدر أن أحمد فتحي متلزم بعقد مع القلعة الحمراء ولا يرغب في الرحيل نهائياً عن قلعة الجزيرة.

الأهلي ينوي تجديد عقد أحمد فتحي

وأوضح المصدر أن الإدارة الحمراء ستتحرك من اجل تجديد عقد الجوكر مع الفريق، خاصة في ظل الرغبة القويةمن اللاعب لاختتام مسيرته في الجزيرة.

جدير بالذكر أن اتحاد جدة تلقى عقوبة من الفيفا يحرمانه من إبرام أي تعاقدات جديدة لفترتي إنتقالات.



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