الأهلي يكشف حقيقة عرض بازل لضم أكرم توفيق

سيد عبد الحفيظ ينفي وصول عرض سويسري لضم أكرم توفيق

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة وجود عرض من بازل السويسري لضم أكرم توفيق العب خط وسط الفريق.

وكانت عدة أنباء قد خرجت عن رغبة نادي بازل السويسري في ضم أكرم توفيق، حيث يجهز النادي عرض قوي لتقديمه للأهلي.

سيد عبد الحفيظ: لا عروض أوروبية لضم أكرم توفيق

وأكد “سيد عبد الحفيظ” أن الأهلي لم يتلقى أي عروض رسمية من أي نادي أوروبي لضم لاعب خط وسط الفريق أكرم توفيق.

وأوضح مدير الكرة أن أكرم توفيق مستمر مع الأهلي ومرتبطب عقد مع النادي، نافياً وصول أي عروض لرحيله عن الأحمر.



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