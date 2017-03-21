مدرب الأهلي يفتح النار على مارتن يول

سيد معوض: البدري المدرب الأنسب للأهلي

تغزل سيد معوض المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المدير الفني حسام البدري، مؤكداً أنه الأفضل لقيادة المارد الأحمر.

وأكد “معوض” في تصريحات إذاعية أن حسام البدري تولى تدريب النادي الأهلي في ظروف صعبة، ولكنه نجح في مهمته حتى الأن.

وأوضح المدرب المساعد أن الهولندي مارتن يول ارتكب جريمة بقيد 29 لاعباً في قائمة الفريق للموسم الحالي، وعدم ترك سوى مكان وحيد في القائمة لنهاية الموسم.

سيد معوض: الأهلي كان سيعاني مع أي مدرب أخر غير البدري

وأضاف معوض بأن الأمر كان صعب للغاية على الجهاز الفني في ظل وجود 29 لاعباً في القائمة، مشيراُ إلى أن هذا الامر ظلم الناشئين في النادي وبعض اللاعبين في الفريق في ظل تخمة النجوم في الفريق.

وتابع مدرب الأحمر موضحاً أن الأهلي كان سيعاني مع أي مدرب أخر غير حسام البدري الذي نجح في مهمته حتى الأن، ومشيراً إلى أن التتويج بالدوري هدف الفريق”.