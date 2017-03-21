بالفيديو..ميدو يحذر الزمالك: الأهلي هيخطف ستانلي

ميدو يطالب الزمالك بضم ستانلي

وجه أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق وادي دجلة، تحذير لمسئولي نادي الزمالك بشأن صفقة اللاعب النيجيري ستانلي أوهايتشي.

وطالب “ميدو” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت، مسئولي القلعة البيضاء بسرعة حسم صفقة ستانلي والتعاقد معه بشكل نهائي.

ميدو: على الزمالك أن يتحرك لضم ستانلي

وقال مدرب دجلة:” على إدارة الزمالك أن تتحرك لحسم صفقة ستانلي، فهو لاعب مميز جداً، والأهلي دخل في السباق لضمه”.

وأضاف:” الأهلي يرغب في ضم ستانلي وهو يحتاجه، ولو ستانلي لم يستمر في الزمالك، هيكون في الأهلي”.