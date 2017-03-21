صراع سعودي جديد على نجم الأهلي

أندية السعودي تجدد الصراع على ميدو جابر

جددت الأندية السعودية اهتمامها بالحصول على خدمات صانع ألعاب النادي الأهلي ميدو جابر خلال فترة الإنتقالات الصفيفية المقبلة.

وعاد نادي الوحدة السعودي من جديد لسباق التعاقد مع ميدو جابر لاعب خط وسط النادي الأهلي في نهاية الموسم الجاري.

ميدو جابر على رادار أندية الدوري السعودي

ويتنافس فريق الباطن ونادي سعودي أخر مع الوحدة على الظفر بخدمات نجم المقاصة السابق، في ظل عدم مشاركته أساسياً مع الأحمر.

وتستعد الأندية السعودي لتجهيز عروضها وفتح خزائنها من أجل إغراء المارد الأحمر بالحصول على خدمات اللاعب في الصيف.

ويعاني ميدو جابر من الجلوس على مقاعد بدلاء المارد الأحمر وعدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق خلال الموسم الحالي.



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