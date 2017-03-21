فيريرا يستعد لتوجيه ضربة جديدة لرئيس الزمالك

السد القطري يحارب الزمالك على نجم المصري

انضم نادي السد القطري إلى سباق الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب الدولي أحمد كابوريا جناح النادي المصري خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويجهز نادي السد القطري عرضاً مغرياً لنجم المصري أحمد كابوريا من أجل ضمه لصفوف الفريق في الموسم القادم .

السد ينافس الزمالك على ضم صانع ألعاب المصري

وينافس الزعيم القطري، نادي الزمالك على الظفر بخدمات صانع ألعاب الفريق البورسعيدي، بطلب من مدربه البترغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك السابق.

ويرغب البرتغالي فيريرا في توجيه لطمة جديدة لمرتضى منصور رئيس الزمالك الذي يرغب بشدة في ضم اللاعب، بعد هروبه من تدريب الفارس الأبيض الموسم الماضي.