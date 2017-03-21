بازل السويسري يجهز عرضاً لخطف نجم الأهلي

لاعب خط وسط الأهلي على رادار بازل السويسري

جدد نادي بازل السويسري اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب أكرم توفيق لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ويرغب نادي بازل السويسري في الحصول على خدمات لاعب خط وسط الأهلي أكرم توفيق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

بازل يجهز عرضاً لضم أكرم توفيق من الأهلي

ويجهز النادي السويسري عرضاً مغرياً لتقديمه للمادر الأحمر من أجل الظفر بخدمات اللاعب وضمه عقب نهاية الموسم الجاري.

وكان نادي بازل يرغب في التعاقد مع أكرم توفيق حينما كان لاعباً في صفوف فريق إنبي وقبل انضمامه للنادي الأهلي.