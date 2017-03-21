أجاي يواصل الغياب عن الأهلي في مباراة بتروجيت

الإصابة تحرم الأهلي من أجاي أمام بتروجيت

يواصل المهاجم النيجيري جونيور أجاي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غيابه عن صفوف المارد الأحمر بسبب الإصابة.

وتأكد بشكل نهائي غياب اجاي عن النادي الأهلي في مباراة الفريق المقبلة أمام بتروجيت بالدوري.

ويواصل أجاي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها بمزق في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في مباراة بيدفيست في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

تأكد غياب أجاي أمام بتروجيت

ولن يلحق أجاي بمباراة بتروجيت المقبلة والمقررة يوم 1 إبريل المقبل بالجولة الثانية والعشرين ضمن منافسات الدوري.

وغاب أجاي عن مباراة الأهلي أمام بيدفيست في إياب دور الـ32 والتي انتهت بالتعادل السلبي، ليتأهل الأحمر لدور المجموعات.