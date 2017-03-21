الأهلي يواجه المقاولون العرب وديًا استعدادًا للدوري

الأهلي يستعد للداخلية بودية المقاولون العرب

أعلن صباح اليوم الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي عن رغبته في خض مباراة ودية خلال فترة توقف الدوري الحالية.

وكلف حسام غالي الجهاز الفني المعاون بالبحث عن فريق جيد لخوض مباراة ودية أمامه لتجهيز اللاعبين البدلاء قبل عودة مسابقة الدوري.

وكانت لجنة المسابقات قد قررت تأجيل مباريات الدوري هذا الأسبوع بسبب معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سينطلق غدًا وينتهي يوم 28 مارس على أن يتخلله مباراة ودية أمام توجو.

وتلقى الهاز الفني للأهلي اتصالات من نادي المقاولون العرب لخوض المباراة الودية أمام الأهلي وهو ما وافق عليه حسام البدري بشكل كبير.

ويستعد الأهلي لتجهيز الفريق قبل عودة الدوري ومواجهة فريق الداخلية في المباراة المقبلة من الجولة الـ21 من الدوري.

يذكر أن الأهلي تأهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا كما أنه يتصدر قمة الدوري الممتاز برصيد 52 نقطة.