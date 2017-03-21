فيديو.. لاعب يد الأهلي ينفعل مع الجماهير ويرقص على هتافها أمام الزمالك

لاعب الاهلي يرقص في مباراة الزمالك

نجح فريق كرة اليد 98 بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء ببطولة دوري المرتبط أمام نظيره نادي الزمالك.

وفاز الأهلي في مباراة اليوم أمام الزمالك الفاصلة على تحديد بطل الدوري بنتيجة 31- 30 ليحسم اللقب لصالحه للموسم الثاني على التوالي.

وشهدت المباراة تواجد جماهيري مكثف من جانب النادي الأهلي التي كانت تهز الصالة من التشجيع وتحفيز لاعبي الفريق.

وتفاعل لاعبي الأهلي مع الجماهير الحمراء التي كانت تغني للاعبين من أجل حسم اللقب حتى ان أحد اللاعبين بات يرقص مع الجماهير.

وردد جمهور الأهلي هتافه الشهير : ” ا ساس السلام عليكم .. النادي الأهلي تقيل عليكم”.