الأهلي يواصل توجيه ضرباته للزمالك ويفوز بدوري المرتبط 98

الأهلي يتوج ببطولة اليد مواليد 98

توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي مواليد 98 ببطولة دوري المرتبط لكرة اليد هذا الموسم على حساب نظيره نادي الزمالك.

ونجح الأهلي والزمالك في المنافسة على اللقب حتى الثواني الأخيرة من عمر الدوري حتى وصل الأمر إلى مباراة فيصل بينهما.

ونجح الأهلي في حسم لقب الدوري لصالحه بعدما فاز على الزمالك بنتيجة 31-30 في مباراة كانت سجالًا بين الفريقين.

وتوج الأهلي بهذا اللقب على حساب الزمالك ليضيفه في قلعة بطولاته مشددًا على أنه عملاق كرة الصالات هذا الموسم بعدما سيطر على معظمها في جميع المراحل السنية في الألعاب المختلفة.