عمرو جمال يكشف السبب في عودته لصفوف منتخب مصر

عمرو جمال يشكر حسام البدري على وقفته بجانبه

كشف عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سر عودته لصفوف منتخب مصر مجددًا خلال المعسكر المقبل.

ويستعد المنتخب الوطني للدخول في معسكر مغلق غدًا الأربعاء تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني والذي سيخوض خلاله مباراة ودية أمام نظيره منتخب توجو.

وأكد الغزال في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن حسام البدري المدير الفني للأهلي له دور كبير في عودته مرة أخرى لمستواه الفني خلال الفترة الأخيرة موجهًا له الشكر على جهوده الكبيرة معه.

وأشار عمرو جمال إلى أن البدري دعمه بقوة مؤخرًا من أجل العودة إلى مستواه الفتني الذي بسببه عاد مرة أخرى لحسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وشدد الغزال على أنه سيحارب خلال الفترة المقبلة داخل معسكر المنتخب من أجب العودة إلى المشاركة كأساسي في مباريات المنتخب المقبلة بداية من مباراة توجو المقبلة.

يذكر أن الأهلي كان قد تأهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب نظيره بيدفيست الجنوب إفريقي.