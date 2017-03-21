أحمد حجازي: سعادتي بتأهل الأهلي مختلفة وأتمنى التتويج بدوري الأبطال

حجازي يتحدث عن تأهل الأهلي في إفريقيا

أكد أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر أن سعادته بتأهل فريقه إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا مختلفة عن جميع زملائه.

وشدد حجازي أن سعادته تكمن في كونه أحد العوامل التي ساعدت الأهلي في التأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال.

وكان الأهلي قد تخطى فريق بيدفيست الجنوب إفريقي في دور الـ32 من دوري أبطال القارة السمراء بهدف دون رد في مجموع المباراتين سجله أحمد حجازي في مباراة الذهاب على ملعب السلام بالقاهرة قبل أن يحسم التعادل السلبي مباراة الإياب في جنوب إفريقيا.

وأشار مدافع الأهلي إلى دور زملائه الكبير في تأهل الفريق لدور المجموعات متمنيًا التتويج باللقب واستعادته بعد غيابه عن الأهلي خلال الثلاث سنوات الأخيرة والتأهل لكأس العالم للأندية.

وأوضح حجازي أن الأهلي قدم مباراتين قويتين على الجانب الفني والتكتيكي نجح خلالهما التأهل لدور الـ16 من البطولة الإفريقية.