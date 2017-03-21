الأهلي يبحث عن مباراة ودية الأسبوع المقبل

الأهلي يسعى لخوض ودية الأسبوع المقبل

يبحث الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري خوض مواجهة ودية الأسبوع المقبل وذلك بسبب توقف الدوري المصري هذه الأيام.

ويتوقف الدوري الممتاز هذه الأيام بسبب دخول منتخب مصر في معسكر مغلق حيث يتخلله مواجهة منتخب توجو وديا في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

ويسعى البدري للبحث عن مباراة ودية الأسبوع المقبل لمنح الفرصة من اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباريات الفريق في الدوري أو دوري أبطال إفريقيا أمثال سليماني كوليبالي وعمرو بركات وباسم علي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها في السادس من شهر إبريل المقبل.