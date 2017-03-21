مانشستر يونايتد يعلن انتقال شفاينيشتيجر لشيكاغو فاير الأمريكي

رحيل شفاينشتايجر إلى شيكاغو فاير

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي انتقال لاعب وسطه الألماني باستيان شفاينيشتيجر إلى شيكاغو فاير الأمريكي.

وكتب النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت رحيل اللاعب الألماني إلى النادي الأمريكي بعدما تم التوصل إلى اتفاق بين اليونايتد واللاعب.

ومن المنتظر أن يعلن بشكل رسمي انتقال اللاعب الألماني عقب اجتيازه للفحص الطبي الذي سيوقع عليه.

وقال شفاينيشتيجر في تصريح له عقب الإعلان عن انتقاله للنادي الأمريكي “حزين لأني سأرحل وأفتقد العديد من الأصدقاء في يونايتد،” شفاينشتايجر مصرحًا. “ولكني ممتن للنادي بعد أن سمح لي بفرصة خوض تحدي في شيكاغو فاير.

“لقد استمتعت بالعمل مع المدير الفني، واللاعبين وأعضاء الجهاز الفني هنا وأتمنى لهم جميعًا التوفيق في المستقبل. ولكني يتوجب علي التوجه بشكر خاص لمشجعي يونايتد الذين منحوني مساندة خاصة للغاية طوال الفترة التي أمضيتها في مانشستر.

“لقد سعدت بكوني جزءًا من الفريق الذي فاز بكأس الاتحاد الموسم الماضي وسوف أبقى دائما عضوًا في منظومة يونايتد ومشجعي النادي. الآن حان الوقت بالنسبة لي أن أبدأ فضل جديد في شيكاغو وأتطلع لهذه