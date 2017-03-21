أخبار الأهلي اليوم.. أجاي يواصل التأهيل للتعافي من الإصابة

أجاي يبدأ تدريبات الجري حول الملعب

واصل النيحيري جونيور أجاي مهاجم الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي خوض تدريبات تأهيلية من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به بشد في العضلة الخلفية.

وكامن أجاي قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا حيث خرج اللاعب في الشوط الثاني وحل زميله وليد سليمان بديلا له.

واجرى اللاعب تدريبا منفردا صباح اليوم على هامش تدريب المستبعدين بملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة حيث قام بالجري حول الملعب وذلك ضمن برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق الأحمر لتجهيز اللاعب قبل المواجهة الهامة أمام بتروجت في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها في السادس من شهر إبريل المقبل.