قرعة دور الـ32 “مكرر” للكونفدرالية تسفر عن صدام قوي لسموحة والمصري

سموحة يصطدم ببيدفيست والمصري يواجه كامبالا

أسفرت قرعة دور الـ32 مكرر لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي “الكونفدرالية” عن صدام قوي للأندية المصرية المشاركة في هذا الدور وهما سموحة السكندري والمصري البورسعيدي.

وأوقعت القرعة سموحة في مواجهة بيدفيست الجنوب إفريقي الذي خرج أمام الأهلي من دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا ، فيما يواجه المصري فريق كمبالا سيتي الأوغندي.

بينما أسفرت باقي القراعة عن :

ريفرز (نيجيريا) – رايون سبور (رواندا).

باراك يانغ كونترولرز (ليبيريا) – سوبر سبورت (جنوب افريقيا).

تاندا (كوت ديفوار) – بلاتينيوم ستارز (جنوب افريقيا).

حورويا (غينيا) – اتحاد طنجة

كنابس (مدغشقر) – ريكرياتيفو ليبولو (أنغولا).

كمبالا سيتي (أوغندا) – المصري البورسعيدي.

غامبيا بورتس أوثوريتي (غامبيا) – الهلال العبيد السوداني.

بور لويس (موريشيوس) – الافريقي التونسي

زيسكو (زامبيا) – إينوغو رينجرز (نيجيريا).

أسيك ميموزا (كوت ديفوار) – مونانا (الغابون).

الصفاقسي (تونس) – كاديوغو (بوركينا فاسو).

سموحة (مصر) – بيدفيتس ويتس (جنوب افريقيا)

يانغ أفريكانز (تنزانيا) – مولودية الجزائر.

مازمبي (الكونغو د) – شبيبة القبائل.

ليوبار (الكونغو ب) – مبابان سوالوز (سوازيلاند).