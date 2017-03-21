الأهلي يرغب في ضم لاعب الزمالك

الأهلي يفكر في ضم عبد الشافي

يرغب مسئولو الأهلي في الحصول على خدمات محمد عبد الشافي المحترف في صفوف أهلي جدة السعودي والذي ترددت أنباء قوية عنه في الأيام الماضية عن الرحيل والعودة لمصر.

وكانت تقارير صحفية سعودية قد أشارت خلال الأيام القليلة الماضية عن تفكير إدارة الأهلي السعودي في الاستغناء عن اللاعب المصري والتعاقد مع ظهير أيسر أخر.

ويترقب مسئولو الأهلي موقف اللاعب النهائي مع أهلي جدة من أجل التفاوض معه للانتقال للقعلة الحمراء في الموسم المقبل في ظل حاجة الفريق الأول لظهير أيسر لتعويض رحيل محتمل للتونسي علي معلول بجانب عدم قناعة حسام البدري المدير الفني للفريق بالثنائي صبري رحيل وحسين السيد.