فيديو.. نبيه: أخيرا أتيحت لنا الفرصة لضم أحمد الشيخ لمنتخب مصر

نبيه: الرسميات حرمتنا من ضم الشيخ والفرصة سنحت لضمه

قال أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر أن الجهاز الفني بقيادة الأرجنتني هيكتور كوبر كان يرغب في ضم أحمد الشيخ لاعب الأهلي والمعار لمصر المقاصة إلى صفوف الفراعنة في أكثر من مرة ولكن الظروف لم تسمح لنا بذلك.

وخطف الشيخ الأنظار إليه هذا الموسم ، حيث نجح اللاعب في التربع علة عرش هدافين مسابقة الدوري الممتاز برصيد 11 هدف بجانب أداؤه المميز مع المقاصة.

وقال نبيه في تصريحات تلفزيونية “الجهاز الفني للمنتخب بقيادة هيكتور كوبر كان يريد ضم الشيخ في أكثر من مرة ولكن الارتباطات الرسمية لم تتح لنا الفرصة لضمه”.

وأضاف “كان من الصعب أن نضم اللاعب في معسكر ما قبل انطلاق أمم إفريقيا ، ولكن عندما أتيحت لنا الفرصة تم ضمه”.