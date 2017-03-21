“العناد” وراء استبعاد مهاجم الزمالك من قائمة منتخب مصر لودية توجو

عدم اعتذار باسم مرسي السبب وراء استبعاده من معسكر الفراعنة في مارس

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السبب وراء عدم قيام الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر من اختيار باسم مرسي للانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل.

وكان كوبر قد أعلن صباح أمس قائمة تضم 25 لاعبا اختارهك للدخول في معسكر مغلق بعد غد الخميس وحتى 28 من الشهر الجاري وذلك لخوض مواجهة ودية أمام منتخب توجو دون أن يضم مهاجم الزمالك.

وأضح مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك أن كوبر لم يضم باسم مرسي بسبب عناد اللاعب ورفضه الاعتذار لجهاز المنتخب عما بدر منه سواء في التصريحات التلفزيونية أو خروجه من مباراة غانا في الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

والجدير بالذكر أن كوبر رفض ضم اللاعب لقائمة منتخب مصر التي شاركت في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة بالجابون والتي حل فيها الفراعنة في المركز الثاني.