أخبار الأهلي اليوم.. الأهلي يصرف مكافأة التأهل لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا غدا

غدا.. الأهلي يصرف مكافأة التأهل لدور ال16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا

قرر النادي الأهلي صرف مكافأة التأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا إلى لاعبي الفريق الأول غدا وذلك بعدما نجح في تخطي عقبة بيدفيست الجنوب إفريقي.

وكان مسئولو قطاع الكرة بالنادي الأهلي قد قرروا منح مكافأة مادية قيمتها 13 الف جنيه لكل لاعب عقب التأهل لدور ال16 من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يحصل اللاعبون على المكافأة عقب عودتهم للتدريبات غدا استعدادا لمواجهة بتروجت في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر قد منح لاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب مواجهة بيدفيست.