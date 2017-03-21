مؤمن زكريا: لم أنضم لمعسكر المنتخب لهذا السبب

مؤمن زكريا: الإصابة حرمتني من الانضمام للمنتخب

أوضح مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السبب وراء عدم انضمامه لمعسكر منتخب مصر الذي سيبدء الخميس المقبل وحتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

ويدخل منتخب مصر معسكرا مغلقا لمدة 4 أيام حيث يخوض خلاله مواجهة ودية أمام منتخب توجو في إطار التحضير لمواجهة تونس والمقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

ولم تضم قائمة الفراعنة التي أعلنها أمس الأرجنتيني هيكتور كوبر لاعب الأهلي.

وقال زكريا في تصريحات تلفزيونية “لم أنضم للمنتخب بسبب تعرضي للإصابة في الأيام الماضية ولولا الإصابة لتولجدت في القائمة بعدما قدمت مستوى جيد في الفترة الأخيرة وكل الأمنيات بالتوفيق للمنتخب فيما هو قادم”.