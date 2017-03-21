فيديو.. مؤمن زكريا يرد على خلافه مع البدري والرحيل عن الأهلي

مؤمن زكريا: الخلاف مع البدري “شائعات”

رد مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حقيقة وجود خلافات مع حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر ورغبته في الرحيل عن القلعة الحمراء.

وترددت أنباء قوية في الساعات الأخيرة عن وجود خلاف بين اللاعب والبدري بسبب رغبة اللاعب في عدم السفر لجنوب إفريقيا وتمسك البدري بتواجده مع الفريق في مواجهة بيدفيست.

وقال زكريا في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “دي إم سي” :”كل هذه الأنباء ليس لها أساس من الصحة وهي مجرد شائعات”.

وأضاف “البدري تحدث معي قبل المباراة وأبلغني بأنه في حالة وجود تمزق في العضلة فلن أسافر ، أما في حالة أن تكون الإصابة مجرد إجهاد فسأسافر مع الفريق”.

زكريا: كيف أرحل عن الأهلي والقيد مغلق في العالم

وتابع “المدير الفني فضل عدم الدفع لي في المباراة حوفا من تفاقم الإصابة والحمد لله على التأهل لدور المجموعات”.

وعن أنباء رحيله للأهلي قال “متعجب من مثل هذه الأنباء فكيف أرحل عن الأهلي والقيد مغلق في جميع أنحاء العالم ، وأطالب البعض بعدم ترويج الشائعات”.