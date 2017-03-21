أخبار الأهلي اليوم.. البدري يرد على أنباء رحيل الشعلالي

البدري: رحيل الشعلالي شائعات

رد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الأنباء التي ترددت مؤخرا عن إمكانية الاستغناء عن خدمات مخطط الأحمال التونسي أنيس الشعلالي قريبا.

وترددت أنباء قوية في الساعات الأخيرة عن رغبة النادي الأحمر في إنهاء تعاقده مع مخطط الأحمال التونسي في ظل تعرض أكثر من لاعب للإصابة في فترة قصيرة.

وتعرض أكثر من لاعب في الأهلي للإصابة في الأيام القليلة وفي مقدمتهم حسام غالي ، وجونيور أجاي ، وأحمد حمودي ، ووليد سليمان ، حيث وجه البعض أصابع الاتهام إلى التونسي أنيس الشعلالي.

وفي تصريحات تلفزيونية قال البدري “ما يتردد عن رحيل الشعلالي غير صحيح بالمرة ، وشائعات ليس لها أساس من الصحة”.

وأضاف “الشعلالي غير مسئول عن إصابات لاعبي الأهلي وأنا من طلبت تواجده مع الفريق منذ أن توليت المهمة”.