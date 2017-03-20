بالفيديو..البدري يمنح قبلة الحياة لكوليبالي وربيعة

البدري يجيب: هل يرحل الشعلالي عن الأهلي

كشف حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة رحيل مدرب الأحمال التونسي أنيس الشعلالي عن الفريق.

وأكد “البدري” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية النادي الأهلي أن أخبار رحيل الشعلالي هي نفس أخبار رحيلي عن الفريق والعرض الخليجي وسفري إلى كندا.

وأوضح مدرب الأحمر تلك الأخبار شائعات لا أساس لها من الصحة وعارية تماماً عن الحقيقة.

البدري: كوليبالي سيحصل على فرصته وربيعة جاهز للمباريات

وعن موقف مشاركة الإيفواري كوليبالي والمدافع رامي ربيعة، قال البدري:” كوليبالي سيحصل على فرصته خلال الفترة المقبلة، وفقاً لحاجة الجهاز الفني لخدماته، ورامي ربيعة بات جاهز للمشاركة في المباريات وسنعتمد عليه”.