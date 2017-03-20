“الشعلالي” يقترب من الرحيل عن الأهلي..وليندمان المرشح الأبرز لخلافته

الأهلي يستقر على الإطاحة بالشعلالي

استقر مسئولو النادي الأهلي على الإطاحة بمدرب الأحمال التونسي أنيس الشعلالي خلال الفترة المقبلة، في ظل مسلسل الإصابات التي ضرب نجوم الفريق.

وينوي مسئولو المارد الأحمر إقالة إبعاد أنيس الشعلالي من منصب مخطط الأحمال بالفريق، في ظل وجود شكاوي من طريقته في التدريب، وتسببه في الإصابات العضلية التي ضربت عدد من لاعبي الفريق مؤخراً.

ليندمان يخلف الشعلالي في الأهلي

وتستعد إدارة القلعة الحمراء لإعادة الهولندي مايكل ليندمان مدرب الأحمال السابق، للعمل ضمن الجهاز الفني الحالي بقيادة حسام البدري.

وكان ليندمان قد ظهر في الأهلي مؤخراً في أكثر من مناسبة، حيث توصلت الإدارة الحمراء لإتفاق معه على إدارة مركز التأهيل بالنادي الأهلي.