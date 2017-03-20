بالفيديو..البدري يفتح النار على أحمد حسن: تحلل بلا وعي

البدري يهاجم أحمد حسن بسبب انتقاده للأهلي

فتح حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، النار على الصقر أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، بسبب انتقاده مستوى الفريق في مباراة بيدفيست.

وأكد “البدري” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية النادي الأهلي أن أحمد حسن هاجم مستوى الفريق أمام بيدفيست، حيث وصفه بأنه غير ممتع.

البدري: أحمد حسن يحلل بلا وعي

ورفض مدرب الأحمر تصريحات أحمد حسن قائلاً:” أحمد حسن وصف أداء الأهلي بأنه غير ممتع وبدون ابداع، وهو أمر غير صحيح، وعليه أن يكون لديه وعي وهو يحلل المباريات ويتحدث في الأمور الفنية”.

وأضاف البدري بأن أحمد حسن قال أن أداء الأهلي بدون ابداع، مشيراً إلى أنه ذهب لجنوب إفريقيا ويخوض مباراة تكتيكية من الطراز الأول، هناك محللين أخرين حللوا مستوى الأهلي بوعي كبير، ولكن أحمد حسن يحلل بلا وعي”.