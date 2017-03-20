الأهلي يكشف حقيقة مشادة البدري ومؤمن زكريا في جنوب إفريقيا

عبد الحفيظ ينفي مشادة البدري ومؤمن زكريا في جنوب إفريقيا

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حقيقة الأنباء المترردة حول حدوث مشادة بين المدير الفني للفريق حسام البدري، واللاعب مؤمن زكريا خلال معسكر جنوب إفريقيا.

وأكد “عبد الحفيظ” أن أنباء وجود مشادة بين حسام البدري ومؤمن زكريا في خلال تواجد الفريق في جنوب إفريقيا لمواجهة بيدفيست عارية تماماً من الصحة ولا أساس لها.

وأوضح مدير الكرة أن تلك الأخبار هدفها إثارة الإنقسام في الفريق وزعزعة الاستقرار والثقة بين اللاعبين والجهاز الفني.

سيد عبد الحفيظ: أغلقنا صفحة بيدفيست ونركز على الدوري

وأضاف عبد الحفيظ بأن، الأهلي أغلق صفحة مباراة بيدفيست بعد التأهل لدور المجموعات، حيث سيتم توجيه الأنظار والتركيزعلى بطولة الدوري.