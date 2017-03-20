بالفيديو..مدرب المنتخب يكشف سر استبعاد الشناوي وضم جنش

أسامة نبيه يوضح أسباب استبعاد الشناوي من قائمة الفراعنة

كشف أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الوطني أسباب استبعاد أحمد الشناوي حارس مرمى نادي الزمالك من قائمة الفراعنة اليوم وضم زميله محمود جنش استعداداً لودية توجو.

ويدخل منتخب مصر معسكر إعدادي بدءاً من يوم 23 مارس الجاري، يخوض خلاله مباراة ودية أمام منتخب توجو يوم 28 من نفس الشهر.

وأكد “نبيه” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت أن استبعاد احمد الشناوي يرجع لإصابته التي يعاني منها وأبعدته عن مباراة الزمالك امام رينجرز.

نبيه: الإصابة سر ابعاد الشناوي وجنش يستحق الانضمام للمنتخب

وأوضح مدرب الفراعنة أن أحمد الشناوي من القوام الأساسي والإصابة هي التي حرمته من معسكر المنتخب المقبل.

وأضاف المدرب العام بأن الجهاز الفني قرر ضم محمود جنش ومنحه فرصة الانضمام للمعسكر بعد تألقه مع الأبيض وفي ظل إصابة الشناوي.

وتابع نبيه حديثه مؤكداً، أن جهاز المنتخب كان يتابع جنش منذ فترة وليس اليوم، وتم ضمه في الوقت المناسب.