بالفيديو..أحمد فتحي: لا أحب التنقل بين المراكز ونغمة الإجهاد كلام فاضي

أحمد فتحي: سعيد بالتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

كشف أحمد فتحي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتأهل فريقه لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي عقبة بيدفيست.

وكان الأهلي قد تعادل سلبياً مع فريق بيدفيست الجنوب إفريقي في مباراة العودة لدور الـ32، ليتأهل لدور الـ16 بفضل فوزه ذهاباً بهدف نظيف.

وأكد “فتحي” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت أن الأهلي تعرض للظلم في مباراة بيدفيست، حيث ظلمه الحكم في أكثر من كرة كادت تغير نتيجة اللقاء.

وأوضح مدافع الأهلي أنه لا يحبذ تنقله بين المراكز من مباراة لأخرى، مشيراً إلى أن هذا الأمر صعب وغير جيد وقد يعيق عن التأقلم في المكان الي يتغير لعبه فيه باستمرار.

جوكر الأهلي يرفض نغمة الإجهاد: ده كلام فاضي

ورفض الجوكر نغمة الاجهاد قائلاً:” إجهاد اللاعبين نغمة غير موجودة، والحديث عن تراجع الأداء بسبب الإجهاد هو كلام فاضي، حيث ان اللاعب المجهد يحصل على راحة من التدريبات.