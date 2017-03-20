تفاصيل خطة الأهلي لخطف ستانلي من الزمالك

الأهلي يتحرك لضم ستانلي

تحرك مسئولو النادي الأهلي بقيادة محمود طاهر رئيس النادي من أجل توجيه ضربة موجعة للغريم التقليدي، نادي الزمالك وخطف لاعب النيجيري ستانلي.

وفتح محمود طاهر بنفسه باب المفاوضات مع ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة من اجل ضم ستاني في الصيف المقبل،عقب نهاية اعارته مع الزمالك.

مليون ونصف المليون دولار من الأهلي لضم ستانلي

وعرض مسئولو القلعة الحمراء على النادي الدجلاوي، مبلغ مليون ونصف المليون دولار للظفر بخدمات اللاعب النيجيري.

وأكد مسئولو دجلة للنادي الأهلي أن الإتفاق على ضم ستانلي يتوقف على موقف نادي الزمالك الذي يمتلك أولوية التعاقد مع اللاعب وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين وقت إعارة اللاعب مطلع الموسم الجاري.

وكان مرتضى منصور قد أعلن اليوم أن الزمالك سيفعل بند الشراء في إعارة ستانلي في حالة واحدة فقط وهي تراجع سعر الدولار لما كان عليه إلى 8 جنيه وقت استعارة اللاعب.