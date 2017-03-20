بالفيديو..محمد هاني يكشف عن سر مشاركته أساسياً مع الأهلي

محمد هاني يكشف سر مشاركته أساسياً مع الأهلي

كشف محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سر مشاركته كأساسياً مع الفريق في المباريات الماضية.

وأكد “هاني” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت أنه يبذل جهد كبير في التدريبات والمباريات للحصول على رضا وثقة حسام البدري.

وأوضح مدافع الأهلي أن مشاركته أساسياً مع الفريق في المباريات الماضية، هي نتيجة تعب ومجهود كبير في التدريبات في القترة الأخيرة”.

محمد هاني: كنت الظهير رقم 3 في الأهلي

وأضاف مدافع الأحمر أن كان الظهير الأيمن الثالث في الترتيب لدى الجهاز الفني، إلا أن صابة باسم علي زميله منحته الفرصة للدخول في قائمة المباريات، قبل أن يشارك أساسياً مع الأحمر.

ووجه هاني الشكر للجهاز الفني على الثقة الكبيرة التي منحها إياه بالإعتماد عليه أساسياً في الجبهة اليمنى، معرباً عن أماله في الحفاظ على مستواه.