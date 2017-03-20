اخبار الزمالك

بيليات معروض على الزمالك في الصيف المقبل

كتب وليد مجدي
- 20 مارس، 2017 8:30 م
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بيليات

نجم صن داونز يعود لدائرة اهتمامات الزمالك

تلقى نادي الزمالك عرضاً من أحد وكلاء اللاعبين من أجل التعاقد مع المهاجم الدولي الزيمبابوي خاما بيليات نجم نادي صن داونز الجنوب إفريقي.

وعرض أحد الوكلاء على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التعاقد مع بيليات مهاجم صن داونز عقب نهاية الموسم الحالي.

وأخبر الوكيل، رئيس البيت الأبيض إلى أن ضم بيليات نهاية الموسم لن يكون بالأمر الصعب، مثلما كان في الموسم الماضي،في ظل خروج الأهلي من الصفقة وإمكانية تقليل النادي الجنوب أفريقي طلباته المالية.

رئيس الزمالك يعرض بيليات على محمد حلمي

وينوي رئيس القلعة البيضاء عرض اللاعب على الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد حلمي لحسم مصير التعاقد معه من عدمه.

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