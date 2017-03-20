نصف مليون جنيه تهدد إتفاق الأهلي مع نجم سموحة

الأهلي يتوصل لإتفاق مع مدافع سموحة

تلوح في الأفق بوادر أزمة قد تهدد صفقة عودة اللاعب أيمن أشرف الظهير الأيسر لفريق سموحة إلى النادي الاهلي من جديد في الموسم المقبل.

وتوصل مسئولو الأهلي لإتفاق مبدئي مع مدافع سموحة أيمن أشرف على ضمه لصفوف الفريق في عقب نهاية الموسم الجاري.

ورفض مدافع الفريق السكندري التوقيع على عقود انتقاله للقلعة الحمراء، إلا بعد الحصول على مقدم تعاقد نصف مليون جنيه، وهو ما رفضه مسئولو الأحمر.

400 ألف جنيه قد تفشل انتقال أيمن أشرف للأهلي

وعرض مسئولو المارد الأحمر على اللاعب الحصول على 100 ألف جنيه فقط للحصول على توقيعه، وهو ما رفضه اللاعب، خوفاً من تراجع الأحمر عن الصفقة في نهاية الموسم وضم لاعب أخر.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حل وسط بين الطرفين من أجل نجاح الصفقة عودة اللاعب من جديد لقلعة الجزيرة لتعزيز الجبهة اليسرى.