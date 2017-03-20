مفاجأة..مهاجم الأهلي السابق هدافاً لدوري أبطال إفريقيا

طريد الأهلي يتربع على عرش هدافي دوري أبطال إفريقيا

تربع الإثيوبي صلاح الدين سعيدو مهاجم النادي الأهلي السابق وسان جورج الإثيوبي الحالي، على عرش صدارة هدافي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وأحرز صلاح الدين سعيدو خمسة أهداف مع فريقه سان جورج الإثيوبي، تربع بهم على قائمة هدافي دوري الأبطال.

صلاح الدين سعيدو يتوهج في دوري أبطال إفريقيا

وسجل سعيدو هدفين في شباك فريق كور دي أور بطل سيشل في مباراة ذهاب دور الـ64 بالبطولة، ثم أحرز هدفه الثالث في مباراة الإياب.

وعاد سعيدو للتألق وأحرز هدفين في مرمى فريق ليوباردز الكونغولي في مباراة العودة لدور الـ32 بالبطولة.

ولعب المهاجم الإثيوبي في صفوف النادي الأهلي في موسم 2014 – 2015، قادماً من فريق وادي دجلة، وفشل في اثبات نفسه مع المارد الأحمر، حي شارك في 18 مباراة وأحرز 4 أهداف فقط، ليقرر مسئولو الأحمر التخلص منه والاستغناء عن خدماته..