ناجي يكشف عن الحارس الأساسي لمنتخب مصر أمام توجو

مدرب المنتخب يكشف عن اسم الحارس الأساسي في ودية توجو

رد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب المصري على التساؤلات الدائرة حول اسم الحارس الأساسي للفراعنة في المباراة الودية المقبلة أمام توجو.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره التوجولي في مباراة ودية تقام يوم 28 مارس الجاري في ختام معسكر الفراعنة المقبل.

وأشار ناجي في تصريحات إذاعية إلى أن الثنائي عصام الحضري وشريف إكرامي سيشاركان في المباراة بمعدل شوط لكلاً منهما.

وأضاف مدرب حراس مرمى المنتخب المصري أن الدفع بلحضري وإكرامي سيكون هو الخيار الأقرب، على الرغم من تواجد الحارس محمود جنش في القائمة المستدعاة.

وكان هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر قد أعلن عن قائمة المنتخب المصري المستدعاة للمعسكر القادم والتي ضمت الثلاثي شريف إكرامي، عصام الحضري ومحمود جنش.