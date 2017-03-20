الأهلي يسقط الترجي في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

الأهلي يتأهل لدور الثمانية من بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

حقق النادي الأهلي فوزاً على حساب الترجي التونسي في البطولة الأفريقية للكرة الطائرة، حيث انتهت المباراة بتفوق القلعة الحمراء بثلاثة أشواط نظيفة.

واستطاع الأهلي أن يحقق الفوز في المباراة بعد فوزه بثلاثة أشواط متتالية بنتيجة 25-21 و25-21 و26-24 ليتأهل إلى الدور القادم.

وحسب الاهلي تأهله إلى دور الثمانية من البطولة الأفريقية للأندية بعد فوزه على بافيا الكاميروني في المباراة الأولى ثم الانتصار على الترجي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراة الجولة الثالثة من البطولة الأفريقية مع فريق الأهلي بنغازي الليبي مساء غداً الثلاثاء.

وستكون مباراة الأهلي أمام أهلي بنغازي تحصيل حاصل للفريق الأحمر خاصة بعدما حسم التأهل للدور القادم كمتصدرا للمجموعة الأولى.