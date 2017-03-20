الأهلي يتابع 5 لاعبين تمهيداً للتعاقد معهم في الصيف

الأهلي: نتابع 5 لاعبين من الممتاز والدرجة الثانية لضمهم في الصيف

أكد علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالنادي الأهلي على متابعته لعدد من اللاعبين من أجل التعاقد مع بعضهم خلال الصيف القادم.

وأشار ميهوب إلى أنه يقوم حالياً بمراقبة عدد من اللاعبين في الدوري المصري الممتاز ودوري الدرجة الثانية من أجل ضمهم في الصيف المقبل.

ورفض ميهوب الإفصاح على اسماء اللاعبين الذين يقوم بمتابتعهم حالياً، مشدداً على أنه أبلغ حسام البدري المدير الفني للأهلي باسماءهم.

وعبر ميهوب عن سعادته بعبور الأهلي لموقعة بيدفيست الجنوب أفريقي في دور الـ32 من دوري أبطال افريقيا والتأهل لدور المجموعات.

واختتم رئيس اللجنة الفنية بالأهلي حديثه بالتأكيد على أن القلعة الحمراء قادرة على إكمال مشوارها في البطولة الأفريقية وحصد لقبها.