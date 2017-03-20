بالفيديو.. سبب إيقاف حكم واقعة “يد إينرامو”

الفيفا يعلن إيقاف حكم واقعة “يد إينرامو” مدى الحياة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن إيقاف الحكم جوزيف لامبتي مدى الحياة بسبب الأخطاء الفادحة التي ارتكبها في مباراة جنوب أفريقيا والسنغال بتصفيات كأس العالم.

وأدار لامبتي مباراة جنوب افريقيا والسنغال في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال القادم.

واحتسب لامبتي ركلة جزاء لا أساس لها من الصحة خلال المباراة لصالح جنوب أفريقيا خلال المباراة، مما أدى لافتتاح باب التسجيل لصالح أصحاب الأرض.

كما منح الحكم الغاني، أصحاب الأرض، فرصة تسجيل هدف ثاني في المباراة بعدما أوقف اللعب مع السماح للاعبي جنوب إفريقيا باللعب أثناء حديثه مع لاعبي السنغال مما أدى لتسجيل الهدف الثاني.

وسبق للامبتي أن قضى على أمال الأهلي في بطولة دوري أبطال افريقيا بعد احتسابه لهدف من خطأ فادح عُرف إعلامياً باسم “يد إينرامو”.